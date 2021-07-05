Эстонский политик потребовал вернуть оккупированные Россией Печоры

ГГлагоLПолитикаЭстонский политик потребовал вернуть оккупированные Россией ПечорыПо его мнению, законность требований подтверждает заключённый в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрИшь ты, вспомнил 1920 год. А то, что Пётр I купил Эстляндию вместе со скотом (читай - эстонцами) у шведов этот типчик забыл?ААлександрПо осликам соскучился. Хочет им за ушком почесать. Недобитки прут из всех щелей. Оклемались, партнеры Пескова.Елена Мамоновапросто ему пропиариться как то нужно,вот и начал вспоминать что было 100 лет назадНКНиколай КраснопольскийДа сначала пусть заплатят по нынешнему курсу то что Петр 1 за них заплатил.Комментировать
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