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Эстонский политик потребовал вернуть оккупированные Россией Печоры

Эстонский политик потребовал вернуть оккупированные Россией Печоры

По его мнению, законность требований подтверждает заключённый в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией.

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Александр
Ишь ты, вспомнил 1920 год. А то, что Пётр I купил Эстляндию вместе со скотом (читай - эстонцами) у шведов этот типчик забыл?
Александр
По осликам соскучился. Хочет им за ушком почесать. Недобитки прут из всех щелей. Оклемались, партнеры Пескова.
Елена Мамонова
просто ему пропиариться как то нужно,вот и начал вспоминать что было 100 лет назад
Николай Краснопольский
Да сначала пусть заплатят по нынешнему курсу то что Петр 1 за них заплатил.

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