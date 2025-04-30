Украинское командование стянуло на Красноармейское направление наемников и элитный батальон "Скала". Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб".
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