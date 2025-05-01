Российские войска в апреле освободили больше территории, чем в марте

Украинский паблик. аффилированный с ГУР Минобороны Украины, Deep State (DS) пусть и слегка занижает успехи ВС РФ, да и публикует информацию о них с опозданием, но остается наиболее объективным касательно сообщений вражеских ресурсов по ситуации на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии