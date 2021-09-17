Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально задавила мужчину-бегуна

Это было очень весело, - говорила она друзьям --> Касама Смит, 15-летняя девочка из штата Вашингтон, без разрешения взяла машину своей крестной матери и гоняла со скоростью 50 миль в час – на 15 миль больше установленного ограничения скорости.
Это было очень весело, - говорила она друзьям --> Касама Смит, 15-летняя девочка из штата Вашингтон, без разрешения взяла машину своей крестной матери и гоняла со скоростью 50 миль в час – на 15 миль больше установленного ограничения скорости.
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