Газета.ru

5 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Байден раскрыл, почему войска США не останутся в Афганистане

Байден раскрыл, почему войска США не останутся в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не останутся в Афганистане воевать против "Талибана", так как в этом нет смысла, если не будут сражаться вооруженные силы Афганистана, передает пресс-служба Белого дома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх