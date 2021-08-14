Байден раскрыл, почему войска США не останутся в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не останутся в Афганистане воевать против "Талибана", так как в этом нет смысла, если не будут сражаться вооруженные силы Афганистана, передает пресс-служба Белого дома.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не останутся в Афганистане воевать против "Талибана", так как в этом нет смысла, если не будут сражаться вооруженные силы Афганистана, передает пресс-служба Белого дома.
Свежие комментарии