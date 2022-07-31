В Южно-Сахалинске отметили 104-ю годовщину образования Дальневосточного военного округа

Для гостей прозвучали песни в исполнении военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона под управлением военного дирижера майора Олега Шигалова, солистки оркестра Ларисы Качайкиной, солиста музыкального театра Республики Карелия Павла Алдакова.
Для гостей прозвучали песни в исполнении военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона под управлением военного дирижера майора Олега Шигалова, солистки оркестра Ларисы Качайкиной, солиста музыкального театра Республики Карелия Павла Алдакова.
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