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10 Forgotten 2000s Sci-Fi Shows Still Worth Watching Today

10 Forgotten 2000s Sci-Fi Shows Still Worth Watching Today

The 2000s was a pretty good decade for sci-fi television. Let's take a look back at 10 of the great, and unsung, shows of that decade.

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