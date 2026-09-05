10 Forgotten 2000s Sci-Fi Shows Still Worth Watching Today

The 2000s was a pretty good decade for sci-fi television. Let's take a look back at 10 of the great, and unsung, shows of that decade.
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