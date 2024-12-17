Деверь расчленил женщину из-за отвергнутых ухаживаний

Мужчина из Индии расчленил жену брата после того, как она отвергла его. Об этом пишет NDTV. В пятницу, 13 декабря, жители Колкаты нашли в мусорном баке за фешенебельной высоткой завернутую в полиэтилен женскую голову.
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