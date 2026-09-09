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Алтайская сеть "Мария-Ра" подала в суд на производителя макарон из Омска

Алтайская сеть "Мария-Ра" подала в суд на производителя макарон из Омска

Спор могут рассмотреть в упрощенном порядке Алтайская торговая сеть "Мария-Ра" обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать около 160 тысяч рублей с компании "Вито".

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