Solana демонстрирует признаки возрождения силы после длительной слабости

Эффективность рынка привлекает все большее внимание, поскольку он начинает представлять индикаторы укрепления технических моделей после месяцев вялой работы.
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