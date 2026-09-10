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Solana демонстрирует признаки возрождения силы после длительной слабости

Solana демонстрирует признаки возрождения силы после длительной слабости

Эффективность рынка привлекает все большее внимание, поскольку он начинает представлять индикаторы укрепления технических моделей после месяцев вялой работы.

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