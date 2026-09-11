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ЦБ РФ впервые за долгое время решил не менять ключевую ставку

ЦБ РФ впервые за долгое время решил не менять ключевую ставку Центробанк России впервые за период с апреля прошлого года решил сохранить без изменений действующую в н.

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