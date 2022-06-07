В Великом Новгороде экскурсию по реке Волхов совершили победители регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В Великом Новгороде экскурсию по реке Волхов на судне «Михаил Балабан» совершили победители регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», ученики подшефного УМВД России по Новгородской области 6 «а» класса средней школы № 26 областного центра, а также дети сотрудников органов внутренних дел области, погибших или получивших серьезные ранения при исполнении служебного долга.