В Великом Новгороде экскурсию по реке Волхов совершили победители регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В Великом Новгороде экскурсию по реке Волхов на судне «Михаил Балабан» совершили победители регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», ученики подшефного УМВД России по Новгородской области 6 «а» класса средней школы № 26 областного центра, а также дети сотрудников органов внутренних дел области, погибших или получивших серьезные ранения при исполнении служебного долга.
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