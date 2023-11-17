Кровавый цирк абсурда

Забыли про Украину, вообще забыли, как будто и нет её.Вчера на вебсайте Гардиан не было ни одной публикации об Украине, весь день стояла гробовая тишина, ближе к вечеру, где-то на задворках появилась "сводка" новостей под названием "события на сегодняшний день", в которой обдолбанный хвюрер распинался про то, что щирым украинцам этой зимой придётся туго, ибо Россия вот-вот начнет курочить украинскую энергосистему с тем, чтобы оставить незламных без света и тепла.