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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жительница Алтая получила сразу два титула на престижном конкурсе красоты

Жительница Алтая получила сразу два титула на престижном конкурсе красоты

Светлана Жукова приняла участие в "Миссис Россия International 2024" Участница конкурса красоты Светлана Жукова Жительница Алтайского края Светлана Жукова приняла участие в престижном конкурсе красоты "Миссис Россия International 2024", который завершился в Казани.

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