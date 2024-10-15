Жительница Алтая получила сразу два титула на престижном конкурсе красоты

Светлана Жукова приняла участие в "Миссис Россия International 2024" Участница конкурса красоты Светлана Жукова Жительница Алтайского края Светлана Жукова приняла участие в престижном конкурсе красоты "Миссис Россия International 2024", который завершился в Казани.
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