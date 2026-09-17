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Меткомбинат, дата-центр, цеха с БПЛА и мосты – пораженные за ночь цели на Украине

Меткомбинат, дата-центр, цеха с БПЛА и мосты – пораженные за ночь цели на Украине

Минобороны России раскрыло цели ночного массированного удара по Украине, нанесенного ракетами и беспилотниками.

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