«Это ужасно!»: Натали Портман шокирована слухами о своём разводе с Бенджамином Мильпье

В прошлом году личная жизнь Натали Портман стала объектом обсуждений: в сети одна за другой появлялись новости о том, что после 11 лет брака актриса разводится со своим супругом — французским хореографом Бенджамином Мильпье.
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