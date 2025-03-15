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Русская весна

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Как новый вирус-шифровальщик может атаковать российские компании

Как новый вирус-шифровальщик может атаковать российские компании

Эксперты предупредили о новом вирусе-шифровальщике. Как он может атаковать российские компании, рассказали в Госдуме Эксперты компании F6 представили анализ нового шифровальщика PE32, который угрожает российскому малому и среднему бизнесу.

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