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Народные приметы на 23 мая 2024: что можно и нельзя делать в Симонов день

Народные приметы на 23 мая 2024: что можно и нельзя делать в Симонов день

Православные верующие 23 мая вспоминают апостола Симона Зилота, а в народном календаре на эту дату приходится Симонов день.

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