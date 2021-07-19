ВОЗ: Новый штамм коронавируса «лямбда» проник более чем в 30 стран

«Лямбда»-штамм коронавируса зафиксирован уже более чем в 30 странах. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения, сообщается в Twitter организации.
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