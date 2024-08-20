Трамп заявил об отказе Харрис от дебатов на Fox News 4 сентября

Экс-президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп во вторник, 20 августа, заявил, что действующий вице-президент и кандидат на пост американского лидера от демократов Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября.