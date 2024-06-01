Туляка арестовали на 9 лет за ДТП с двумя погибшими

Щекинский межрайонный суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с лишением прав на управление автомобилем, сроком на 3 года за нарушение правил дорожного движения, в котором погибли два человека.
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