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Живая Кубань

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За обряд очищения от порчи лжецелительница попадет на скамью подсудимых на Кубани

За обряд очищения от порчи лжецелительница попадет на скамью подсудимых на Кубани

За обряд очищения от порчи лжецелительница попадет на скамью подсудимых на КубаниВ Краснодарском крае 43-летняя женщина, выдавая себя за целительницу, обманула пациента хирургического отделения районной больницы в Усть-Лабинске.

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