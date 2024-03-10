За обряд очищения от порчи лжецелительница попадет на скамью подсудимых на Кубани

За обряд очищения от порчи лжецелительница попадет на скамью подсудимых на КубаниВ Краснодарском крае 43-летняя женщина, выдавая себя за целительницу, обманула пациента хирургического отделения районной больницы в Усть-Лабинске.
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