НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

103 подписчика

На выставке «Мой Петербург» прозвучит бессмертная классика Антонио Вивальди

На выставке «Мой Петербург» прозвучит бессмертная классика Антонио Вивальди

24 августа В Северной столице на выставке «Мой Петербург» в предстоящую субботу, 24 августа, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр исполнит самое знаменитое произведение композитора Вивальди – цикл «Времена года» для скрипки с оркестром.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх