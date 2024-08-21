На выставке «Мой Петербург» прозвучит бессмертная классика Антонио Вивальди

24 августа В Северной столице на выставке «Мой Петербург» в предстоящую субботу, 24 августа, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр исполнит самое знаменитое произведение композитора Вивальди – цикл «Времена года» для скрипки с оркестром.
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