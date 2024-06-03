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Развитие новых технологий здоровьесбережения обсудят на ПМЭФ

Развитие новых технологий здоровьесбережения обсудят на ПМЭФ

Развитие современных технологий здоровьесбережения, инструменты управления биологическим возрастом, развитие медицинской науки в области долголетия в целях повышения качества и продолжительности жизни обсудят эксперты в рамках деловой программы ПМЭФ2024.

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