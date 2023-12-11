Разворот от «зеленой повестки» к политическому реализму. Прогноз итогов выборов в Европарламент- 2024

Республике Молдова, как кандидату в члены ЕС, крайне небезразлично, в какой именно союз она собирается вступать, что происходит на этом геополитическом поле, с какими проблемами там сталкиваются и какие перспективы обсуждают.
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