Самый правильный гороскоп на сегодня

Гороскоп: индивидуальный подход или следование шаблону? Самый правильный гороскоп - это тот, который составлен индивидуально для каждого человека в зависимости от его даты рождения, времени и места рождения.
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