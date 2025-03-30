Маск попытался перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс

Бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов космического агентства НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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