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Маск попытался перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс

Маск попытался перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс

Бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов космического агентства НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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