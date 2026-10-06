По данным СК число преступлений этнических группировок выросло на 13 процентов

Этнические группировки совершили на 13% больше преступлений в 2026 году. Данные озвучили в СК РФ по итогам совещания Александра Бастрыкина.
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