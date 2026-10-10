У «ПСЖ» 4 победы подряд, дальше – игра с «Манчестер Сити» в ЛЧ

«ПСЖ» в домашнем матче победил « Ле-Ман » в 6-м туре Лиги 1. Ранее команда под руководством Луиса Энрике обыграла «Марсель» (2:1) и «Брест» (1:0) в чемпионате и «Слован» (6:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым