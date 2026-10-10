У «ПСЖ» 4 победы подряд, дальше – игра с «Манчестер Сити» в ЛЧ

«ПСЖ» в домашнем матче победил « Ле-Ман » в 6-м туре Лиги 1. Ранее команда под руководством Луиса Энрике обыграла «Марсель» (2:1) и «Брест» (1:0) в чемпионате и «Слован» (6:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.