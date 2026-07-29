⚡️Российские военные в Черном море поразили два сухогруза с вооружением для ВСУ Суда доставляли вооружение и военное имущество для противника в порты Одессы и Черноморска, сообщили в Минобороны РФ.
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⚡️Российские военные в Черном море поразили два сухогруза с вооружением для ВСУ Суда доставляли вооружение и военное имущество для противника в порты Одессы и Черноморска, сообщили в Минобороны РФ.