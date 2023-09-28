Приближенные замглавы офиса Зеленского попали в антикоррупционный скандал

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование дела о необоснованных госвыплатах за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях, в отношении нескольких компаний.
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