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Анчелотти о шутке про то, что порвет лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов: «Моя должность в безопасности. Он ненормальный»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти пошутил о результативности Феде Вальверде. «Феде Вальверде – ненормальный! Кажется, он забьет больше 10 голов в этом сезоне.

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