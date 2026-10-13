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62ИНФО | Новости Рязани

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Более 50 жителей отдаленных уголков региона обследовали кардиологи из областного центра

Более 50 жителей отдаленных уголков региона обследовали кардиологи из областного центра

Врачи Рязанского кардиодиспансера осмотрели более 50 человек, живущих вдалеке от областного центра.

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