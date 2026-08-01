Шах и мат от Путина: как антироссийские санкции превратят доллар в фантики

Фото: Официальный сайт президента РФ В Вашингтоне всерьёз обсуждают введение «адского» санкционного пакета покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и эсктремистов), предполагающего колоссальные пошлины против всех ключевых торговых партнёров России.
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