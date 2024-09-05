«Гром-Э1» в зоне СВО: гибрид бомбы и ракеты, который потряс Харьков Ольга ВайленкоНедавно на поле боя в зоне Специальной военной операции (СВО) появилось новое оружие, которое уже успело произвести впечатление как на противника, так и на экспертов в области военной техники.
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