«Гром-Э1» в зоне СВО: гибрид бомбы и ракеты, который потряс Харьков Ольга ВайленкоНедавно на поле боя в зоне Специальной военной операции (СВО) появилось новое оружие, которое уже успело произвести впечатление как на противника, так и на экспертов в области военной техники.