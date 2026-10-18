Почему назначенный Зеленским премьер начал игнорировать указания президента? Какие противоречия между Зеленским и Корецким нарастают перед сложной зимой? Что заставляет Корецкого заигрывать с грантовой средой против Банковой? И почему опыт Корецкого в «Нафтогазе» не помогает в энергетическом кризисе? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.