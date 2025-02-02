Политика как он...
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Политика как она есть

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Федеральные сайты США удаляют сайты с информацией о вакцинах и ЛГБТ

Федеральные сайты США удаляют сайты с информацией о вакцинах и ЛГБТ

Администрация президента США Дональда Трампа удалила упоминания о здоровье ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) людей и информацию о некоторых вакцинах с федеральных сайтов.

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