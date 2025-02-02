Федеральные сайты США удаляют сайты с информацией о вакцинах и ЛГБТ

Администрация президента США Дональда Трампа удалила упоминания о здоровье ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) людей и информацию о некоторых вакцинах с федеральных сайтов.
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