Важная помощь от читателей «Русской Весны», наступающим на Курахово (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за Мавик 3, Starlink; за медицину Сашу Штирлица с командой, за нефопам Ирину, за перчатки Андрея и Анну, за носилки мастериц «Северной СмоРодины» , за спецпитание «Консерваторию Z» за хвостовики Технофронт «Русской весны».