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Ким Чен Ын: КНДР будет поддерживать справедливое дело РФ по защите суверенитета

Ким Чен Ын: КНДР будет поддерживать справедливое дело РФ по защите суверенитета

КНДР будет «неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России по защите собственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Пхеньяном и Москвой.

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