Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Путина Дарья Донцова, которая является популярной российской писательницей, выразила свою поддержку решению о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.