Как взгляд на женщин характеризует самого мужчину. Или тиндер для "блондинок"

Элина МорозоваПолитикаКак взгляд на женщин характеризует самого мужчину. Или тиндер для "блондинок" Недавно ,заглянув в ЖЖ ,наткнулась на очень любопытный опус. Казалось бы тема сайтов знакомств уже заезжена вдоль и поперек.Вернуться к статье144НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаВот Бедолаги....Natalyсейчас на сайтах знакомств в основном мужчиныэто они теперь товар причём тот товар которого переизбыток и именно этот обесцененный неликвид нуждается в грамотном пиаре и хороших маркентинговых ходах что бы сбадить втёхать это барахло разборчивой и капризной покупательнице. ведь как известно мужчины в регулярном сексе нуждаются дольше по времени они же активны с 15 до 80 лет и забота со стороны женщины- обслуживание их тушек и душонок им нужа больше , чем дамам деньги , которые женщина научилась и умеет зарабатывать теперь сама))))Марина МаксимоваКогда то я решила поприкалываться а одном из сайтов знакомств. Эксперимент короче. Что то было скучно, к тому же хотелось понять, что мужчинам нравится. Сделала две анкеты. На одной фото в строгом элегантном платье футляре, в хорошей обстановке. На другой, на берегу реки, в веночке из ромашек , такая..русалочка типа. Были тогда еще длинные волосы.)) Короче... на первую откликнулись сплошь те, кто хочет иметь Госпожу, в основном сопляки и наверно альфонсы))) На вторую откликнулись всякие придурки, которые рассказывали про бывших жен. Видно они подумали, что я такая вся сочувствующая и буду их жалеть. Короче..ни одного нормального. Вот что? Надо было может с авоськами сфоткаться или с тележкой продуктов в гипермаркете?))Лариса КондаковаСкорее всего, это лишь подтверждает мысль статьи, какие фотографии на СЗ не выкладывай, какие резюме о себе не составляй, все равно никаких нормальных мужчин это не привлечет, т.к. их там нет. А выбирать среди разных сортов дерьма, сомнительное удовольствие.Марина МаксимоваГоворят, что некоторые находят и мужей и жен. Знаю лично таких. Но конечно, чужая семья потемки. Что говорят, тому должна и веить.Элина МорозоваХорошая идея. С тележкой деликатесов в супермаркете и пачкой денег в руках))) Такая не оберет и не объест)))Марина МаксимоваВот и я думаю..а вместо бус гирлянды сосисок)))Марина МаксимоваЧто то вспомнилось, как в 90 ые по улице шли женщины с гирляндой туалетки на шее и все с завистью смотрели им в след)))) Достала!!!)) Вот где истинная красота.Элина Морозова)))) И с пятком коробок яиц))))NatalyГрэгор Коллинз в свои 32 года был начинающим актером, чья карьера в кино никак не складывалась. Отчаявшись найти работу, он решил откликнуться на вакансию помощника для пожилой леди, не догадываясь, что это встреча навсегда изменит его жизнь. Пожилой леди оказалась Мария Альтман, чье имя хорошо известно историкам. Альтман — жертва Холокоста и наследница венского фабриканта Фердинанда Блох-Бауэра, которой достались картины Густава Климта, в том числе и шедевр «Золотая Адель».Знал ли об этом Коллинз, когда шел на собеседование? Мы не знаем, но молодой человек был потрясен, увидев Марию. И влюбился с первого взгляда: «Я помню, как мы в первый раз встретились. Сначала я услышал шуршание ходунков , а затем из-за угла показалась нарядная 92-летняя женщина и заговорила со мной. Это была любовь с первой фразы. Я не знал раньше, что такое бывает», — вспоминает Грэгор .Альтман тоже прониклась к молодому человеку симпатией, ведь с ним она словно снова стала молодой. Коллинз описывает их чувства так: «Мы будто бы встречались в другой жизни. Несмотря на разницу в возрасте, я постоянно забывал, что она намного старше, и мы оба чувствовали себя двадцатилетними. Это была магия». Мужчина подчеркивает, что с Марией его связывали исключительно платонические отношения: «Она значила все для меня. Я как-то сказал ей: „Мария, ты для меня мать, бабушка и друг одновременно“. На что она ответила мне: „А как насчет любовницы?“. Конечно, мы любили друг друга, но не в физическом смысле. Мы были родственными душами, платоническими любовниками, если угодно».Возможно, именно потому, что влюбленные не перешли эту черту, окружающие и родственники ничего не имели против их отношений. Грэгор и Коллинз не были женаты, и заподозрить в корыстных мотивах молодого человека было сложно. Коллинз наслаждался общением с образованной и утонченной леди, который открыла ему новый мир: Альтман рассказывала любимому о своей богатой событиями жизни, прививала вкус к музыке, живописи, литературе. Неудивительно, что этим общением Грэгор искренне дорожил. Увы, счастье было недолгим: спустя три года после знакомства с Коллинзом в возрасте 95 лет Мария скончалась. По горячим следам Грэгор написал книгу The Accidental Caregiver: How I Met, Loved and Lost Legendary Holocaust Refugee Maria Altmann («Случайный помощник: как я встретил, любил и потерял легендарную жертву Холокоста Марию Альтман»), и об этой истории любви узнал весь мир. В Нью-Йорке даже поставили пьесу по мотивам книги.Марина МаксимоваНу..мало ли , геронтофилы тоже люди. А Альтман такая еще..ничего..в любовницы набивалась)) Молоток старушка))Лариса КондаковаЧем черт не шутит пока Бог спит...White VolgaНет повести печальнее на свете, чем поиски партнера в интернете.Сергей ЛепеховОдин идиот написал полный бред, а другая дура пытается сей бред комментировать. А в итоге: "...мудрецы пошли дальше, а два дурака остались на месте..."Комментировать
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