Карта биткоина

Уже третья в истории рынка «криптозима» заканчивается. Первую половину прошлого года биткоин проводил с рекордно низкой волатильностью, восстанавливая репутацию после скандального краха одной из крупнейших криптобирж в мире — FTX.
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