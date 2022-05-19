"Ъ": турецкие авиакомпании взяли на себя две трети перелетов в Россию

Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами, пишет "Коммерсантъ". Так, турецкие авиавласти выдали авиакомпаниям из России вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции.
Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами, пишет "Коммерсантъ". Так, турецкие авиавласти выдали авиакомпаниям из России вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции.
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