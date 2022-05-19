Газета.ру

7 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    щастья хохлам с пшеками, помирятсяЭкс-депутат Рады ...
  • Владимир Соловьев
    КТО ЭТО ПРЕДЛАГАЕТ К 45 ГОДУ УЖЕ ВОЗМОЖНО И НЕ БУДЕТ.Welt am Sonntag: ...
  • Владимир Соловьев
    У ТУРЦИИ ЕСТЬ ЕЩЁ РЕЗЕРВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЕВРОПУ: ОТКРЫТЬ ГРАНИЦУ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ В ЕВРОПУ, КОТОРЫЕ И СТАЛИ БЕЖЕНЦАМИ В РЕ...NI: из-за Турции ...

"Ъ": турецкие авиакомпании взяли на себя две трети перелетов в Россию

"Ъ": турецкие авиакомпании взяли на себя две трети перелетов в Россию

Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами, пишет "Коммерсантъ". Так, турецкие авиавласти выдали авиакомпаниям из России вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх