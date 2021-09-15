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Hyundai снес ларек после столкновения с Mazda в Нижнем Тагиле

Hyundai снес ларек после столкновения с Mazda в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел на перекрестке улиц Победы – Пархоменко у дома 41/1. Установлено, что 58-летний водитель Mazda при повороте не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, за рулём которого находился 34-летний мужчина.

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