"ЭСТЕТИКА СДЕРЖАННОСТИ, ПОРОЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ." Интерьер коридора загородного дома.

Отсутствие показной роскоши, подчиненность сдержанной эстетике, статусность рожденная из безупречного качества материалов и отточенных пропорций, это не просто коридор, это не просто связующее звено между комнатами, это самостоятельная сцена, выстроенная по законам английской элегантности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии