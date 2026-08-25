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ПЕКАШЕВ АНДРЕЙ

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"ЭСТЕТИКА СДЕРЖАННОСТИ, ПОРОЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ." Интерьер коридора загородного дома.

"ЭСТЕТИКА СДЕРЖАННОСТИ, ПОРОЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ." Интерьер коридора загородного дома.

Отсутствие показной роскоши, подчиненность сдержанной эстетике, статусность рожденная из безупречного качества материалов и отточенных пропорций, это не просто коридор, это не просто связующее звено между комнатами, это самостоятельная сцена, выстроенная по законам английской элегантности.

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Андрей Пекашев
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