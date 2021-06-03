Состав сборной России на Евро, 240 млн для Месси в «Барсе», победа Вяльбе на праймериз «Единой России» и другие новости утра

Доброе утро! Хорошо бы каждое утро встречать в таком настроении, в каком Даня Медведев вчера наконец-то прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» :) Мысленно просим зарядить Даниила нашу хоккейную сборную – ну а пока делимся с вами самыми важными новостями вчерашнего дня! 1.