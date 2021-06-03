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Состав сборной России на Евро, 240 млн для Месси в «Барсе», победа Вяльбе на праймериз «Единой России» и другие новости утра

Состав сборной России на Евро, 240 млн для Месси в «Барсе», победа Вяльбе на праймериз «Единой России» и другие новости утра

Доброе утро! Хорошо бы каждое утро встречать в таком настроении, в каком Даня Медведев вчера наконец-то прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» :) Мысленно просим зарядить Даниила нашу хоккейную сборную – ну а пока делимся с вами самыми важными новостями вчерашнего дня! 1.

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сергей озеров
Как и предполагалось с самого начала-департамент судейства с Кашшаи,этакая зановесочка для Дюкова и его команды. В любой момент занавесочку можно поменять и остаться в стороне чистеньким и не при делах,объявив о своем недовольстве работой департамента- сам назначил,сам убрал.До Кашшаи убрали Егорова,тоже были недовольны.А между тем председатель судейского комитета- Ашот Рафаилович Хачатурянц,а еще члены комитета: Юрий Валерьевич Баскаков Руководитель программы "Таланты и Наставники" Александр Петрович Гвардис Инспектор РФС Джорджи Ринг Заместитель руководителя Департамента судейства РФС Сергей Владимирович Зуев Инспектор РФС Леонид Сергеевич Калошин Заместитель руководителя Департамента судейства РФС по вопросам судейства Виктор Кашшаи Руководитель Департамента судейства РФС Николай Владиславович Левников Инспектор РФС Эдуард Евгеньевич Малый Руководитель этапа 3 программы "Таланты и Наставники" Сергей Григорьевич Мацюра Руководитель этапа 2 программы "Таланты и Наставники" Сергей Владимирович Фурса Руководитель Департамента инспектирования РФС Павел Юрьевич Каманцев Зам. рук. Судейского департамента РФС по вопросам реформы И что же они там все делают? Но стрелки перевели на венгра,он чужой.:) Удобную конфигурацию придумал для себя президент РФС.
Лена Мисько
«Локомотив» расстанется с Сухиной и врачами основного состава *** Руководство «Локомотива» приняло решение расстаться с начальником команды Станиславом Сухиной, сообщает корреспондент Sport24 Дмитрий Егоров. Кроме того, клуб покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников. В прошедшем сезоне «Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле из-за того, что Сухина заходил в судейскую комнату незадолго до начала матча со «Спартаком». Сам Сухина заявил Sport24, что пока не в курсе этого решения и на данный момент продолжает исполнять обязанности начальника команды.
сергей озеров
на удаленке уволили Сухину...Фраза расстались осмысливается с неким подтекстом.) уж лучше- уволили...
Алевтина Трофимова
Видимо, "токсичность" фигуры превысила ощутимую пользу
Лена Мисько
Итоги драфт-лотереи! Общий первый выбор достался «Баффало»🚨
Лена Мисько
Итоговая заявка сборной Италии на Евро-2020.
Лена Мисько
«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за твит в адрес ЦСКА По информации «РБ Спорт», комитет по этике РФС наказал «Спартак» штрафом в размере 60 тысяч рублей за некорректный твит в адрес ЦСКА. В конце апреля после победы в дерби «Спартак» опубликовал твит «Привет, конюшня, как дела?» ЦСКА впоследствии подал жалобу в РФС, попросив также рассмотреть еще один скандальный пост, в котором было видео со словами «вы отстой» (цензурная версия). По нашим данным, комитет по этике РФС наказал «Спартак» штрафом в размере 60 тысяч рублей за некорректный твит в адрес ЦСКА. Также красно-белым вынесено замечание. Решение было принято единогласно. Согласно регламенту, «Спартак» может обжаловать его в течение трех дней после получения всех документов. Матч «Спартак» - ЦСКА прошел 25 апреля. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0
Лена Мисько
АГАПОВ В «СПАРТАКЕ» НА ЧЕТЫРЕ ГОДА Детали контракта первого красно-белого новичка — Inside! Татарский Карп и Мясная ЕвроСтавка докладывают: в однолетнем контракте воспитанника «Рубина» Агапова, который перешел в «Спартак» — есть опция продления на 3 года. Итого: если в первый сезон Илья хорошо себя проявит, то его соглашение будет продлено. По моим данным, этот 20-летний парнишка талантлив, у него шикарная левая, он хорошо начинает атаки и ничего не боится. Единственное чего не хватает — стабильности, но это придет с возрастом. В общем, похоже «Спартак» заполучил очень интересного игрока. Не зря Бердыев называл его будущим «Рубина». Ошибся пока только в названии клуба. А вы как думаете — получится к Агапова в «Спартаке»? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/v-kontrakte-agapova-so-spartakom-est-optsiya-prodleniya-na-tri-goda)
сергей озеров
На одном ресурсе рост Агапова-187,на Трансмаркет рост молого ЦЗ-191,круто! Теперь,это будущее Спартака,нам такой парень нужен,после нового года можем увидеть в основе на заменах, минут по 15.
Лена Мисько
думаешь так быстро к основе подпустят?
сергей озеров
а чего тянуть,парень в Нижнекамске за Нефтехимик сезон поиграл,а Бердыев знает чего говорит,я ему верю.)
Лена Мисько
💥💥💥 Станислав Сухина уволен из «Локомотива»!
Лена Мисько
и кто теперь в судейскую ходить будет?... протоколы подписывать
Лена Мисько
Егоров у себя на канале задается справедливым вопросом: интересно, как Николич будет в следующем сезоне справляться без помощи Сухины.
сергей озеров
будут до матча обговаривать делишки...
Лена Мисько
⚡️ Калошин покидает РФС Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покидает РФС в связи с истечением срока договора. Российский футбольный союз выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере! Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей. Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта VAR!
Лена Мисько
Думаю, что большинство судей вздохнули с облегчением и безмерно рады отставке Калошина Не нравился этот человек многим...
Лена Мисько
Алё, рэф! | TF2, [03.06.21 14:19] КАЛОШИН И ЭЛЛЕРЕЙ ушли со своих постов. С иностранцами понятно: с них взятки гладки. Если он смог дать понимание нашим арбитрам, когда можно влезать в эпизод, а когда нет, хорошо. Но по тем объяснениям, что я видел, многое оставалось под вопросом. И всё упиралось в термин "явная и очевидная ошибка". Соответственно, в субъективность. Калошин. Человек сделал карьеру от помощника арбитра дублей (выше, кажется, он не заходил) до большого начальника. Работал много. Но на то и голова, чтоб ее рубить. Знаю, что с внедрением ВАР у многих арбитров к нему оставались вопросы, связанные с обучением. Много скрипов в работе было. К чему приведут изменения? Да ни к чему особенному. ВАР все равно будет держаться линии УЕФА и ФИФА. Поставят другого ответственного, который так же будет подвергаться критике. @aloref https://t.me/rfsruofficial/755
Алевтина Трофимова
Начальник ВАР уходит. Один из советников генсека РФС - тоже. Интересно, кого на замену позовут. Это же должность офигеть какая важная. "Главный по тарелочкам", можно сказать
Лена Мисько
Аслан Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл 37-летнему Филиппу Кольшрайберу 😒 На «Ролан Гаррос» катастрофический провал топ-игроков. Карацев стал 26-м по счёту сеяным, выбывшим из борьбы 😱 Из наших на турнире остался только Даниил Медведев: https://bit.ly/3ib7r7n
Лена Мисько
💬 Коллективный иммунитет в Москве будет достигнут ближе к осени, тогда же снимем последние ограничения на массовые мероприятия — Собянин
Лена Мисько
ну да, ну да... Там кандидатам надо будет с электоратом заигрывать, а как выборы пройдут, так и энная волна накатит.
Лена Мисько
https://nplus1.ru/blog/2021/01/29/manaus nplus1.ru Страдания одного города: как в Манаусе появился и пропал коллективный иммунитет *** судя по статье и вакцинирование не панацея...
сергей озеров
да нифига,там еще какой-нибудь мутант появится...как можно прогнозировать,когда полностью так и не изучили этого микроба?
Лена Мисько
не знаю... на самом деле больная тема
Лена Мисько
Корреспонденты РИА Новости в кулуарах ПМЭФ задали несколько вопросов Леониду Федуну. По словам владельца "Спартака", про клуб ему говорить здесь "запретили". Но при этом Леонид Арнольдович пожелал успешного выступления Ларссону и Кралу на ЕВРО-2020. А ещё сказал: "Надеемся, что мы (сборная России) будем в четвертьфинале".
Лена Мисько
❗️Участников ПМЭФ эвакуировали из-за сигнала тревоги Пожарная сигнализация сработала в зоне В1, где должны были выступать Виталий Мутко и Эльвира Набиуллина, пишет издание «Деловой Петербург».
Лена Мисько
КДК РФС дисквалифицировал на 8 матчей футболиста молодежки «Ахмата» Лечи Садулаева, напавшего на судью во время матча с «Локомотивом». Ещё 6 футболистов «Ахмата» и 1 игрок «Локо» получили по 6 матчей дисквалификации. Также дисквалифицирован на два матча и ещё один игрок «Ахмата», который не участвовал в драке, но оскорблял судью. Кроме того, грозненский клуб оштрафован на 75 000 рублей.
Лена Мисько
75К за массовую драку, а нас на 60К за твиттер ((
Лена Мисько
В «Спартаке» прокомментировали вердикт комитета по этике Российского футбольного союза, оштрафовавшего клуб на 60 тыс. рублей за скандальный пост в «Твиттере» после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с цска (1:0). «Мы всегда с уважением относились и будем относиться ко всем субъектам футбола и общественной жизни в целом. Жаль, что вышло недопонимание. Тем не менее мы принимаем решение комитета. Обжаловать его не будем», — сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
Лена Мисько
В интернете уже шутят, что твит оказался дороже Сутормина из «Зенита»
Алевтина Трофимова
Почти то же самое. Слово набирает силу в стране
Алевтина Трофимова
⚽️🔥"Локомотив" взял защитника Максима Ненахова у "Ахмата". Может, за драку рассчитались... https://twitter.com/fclokomotiv/status/1400475465106792449?s=09
Лена Мисько
🏒Плей-офф чемпионата мира 🇷🇺 Россия 🆚 🇨🇦 Канада ⠀ ⏰ 20:15 📺 Первый канал
Лена Мисько
🔝🔥 Россия – Канада в 1/4 ЧМ! Наши не обыгрывали «кленовых» на чемпионатах мира 10 лет. Теперь у парней Брагина есть реальный шанс прервать затянувшуюся серию. Россия вышла в плей-офф с 1-го места, а Канада еле-еле проползла с 4-й строчки. Но в битвах России и Канады предматчевые расклады можно выбросить в помойку – победить может любой. Красная машина продолжит гонку за трофей или забуксует в 1/4?
Лена Мисько
⚽️ Товарищеский матч 🇧🇬 Болгария U21 🆚 🇷🇺 Россия U21 ⏰ 18:30 мск
Лена Мисько
Леониду Слуцкому объявлена благодарность. Главный тренер сборной Грузии, экс-футболист сборной Франции и "Баварии" Вилли Саньоль, говоря о полузащитнике грузинской сборной Хвиче Кварацхелии, заявил, что этому футболисту "посчастливилось работать в Казани с таким тренером, как Слуцкий". Подробнее - в новости для @rbsportrb https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-sbornoj-gruzii-zayavil-chto-gruziny-dolzhny-by-t-blagodarny-slutskomu-za-hvichu/
Лена Мисько
❗️Будущее «Уфы» обсудят следующей неделе Глава республики Башкортостан Радий Хабиров на следующей неделе обсудит с тренерами и ветеранами «Уфы» будущее клуба. «У меня на следующей неделе состоится встреча с футбольной общественностью. Я хочу посоветоваться с тренерами, с ветеранами. Поймем, что нам делать. По итогам встречи мы примем все необходимые решения», — сказал Хабиров РИА Новости. На вопрос, возможен ли негативный сценарий, глава региона ответил: «Я же как сказал — ждите решения. Там все узнаете». Ранее башкирское издание «Пруфы» сообщило, что «Уфа» может прекратить свое существование из-за отсутствия финансирования.
Лена Мисько
даешь Ротор обратно ))
Лена Мисько
Официально: центральный защитник Дмитрий Чистяков перешел из «Ростова» в «Зенит». Контракт рассчитан на 4 года.
Лена Мисько
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на апелляционный приговор Мосгорсуда. Об этом сообщает РИА Новости. В августе 2020 года Мосгорсуд оставил прежним наказание Кокорину, а реальные сроки трем другим фигурантам заменили исправительными работами на один год, что позволяет им добиваться реабилитации. Суд тогда пришел к выводу, что Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий не совершали хулиганства, а виновны только по статьям о причинении легких травм или побоях. Хулиганом инстанция признала лишь Александра Кокорина. В кассации защита Александра Кокорина указывала на то, что обвинение в хулиганстве является недопустимым и незаконным. Представитель Мамаева в свою очередь настаивал на его оправдании по статье УК Побои.
Лена Мисько
Много было вопросов, в том числе и от Матч ТВ, про Данию и решение о недопуске болельщиков на Чемпионат Европы по футболу. По информации датских властей, решение не допускать болельщиков на проходящие на территории королевства футбольные матчи ЕВРО-2020 затрагивает всех фанатов, прибывающих из-за рубежа, без исключения. Как сообщили в Министерстве культуры Дании, в чьей компетенции находится и спортивная тематика, введение таких жестких ограничительных мер было осуществлено на основе рекомендаций национальных медицинских служб из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в мире в связи с пандемией COVID-19.
Лена Мисько
Тогда зачем собственно нужна Дания, как страна, где принимают матчи Евро? Надо было перенести туда, куда можно прилететь. Везде можно, а вот в Данию нельзя. Футбол без болельщиков ничто.
кузнецов владимир
будут только болельщики постоянно проживающие в Дании.
Лена Мисько
а из других стран ЕС Дания тоже никого не пустит? есть же наши соотечественники, которые там проживают, может кто и приедет поболеть?
кузнецов владимир
как я понял в Дании поход на футбол для иностранцев приравнен к туризму. если человек едет с туристическими целями его не пустят. если скажем он прибыл по работе и заодно решил сходить на футбол то никто ограничивать не будет. как они собираются фильтровать жителей ЕС не знаю, но возможно просто будут уповать на порядочность.
Лена Мисько
Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил российское гражданство. Instagram (https://www.instagram.com/p/CPquPExHdf4/?utm_medium=share_sheet) @cristianramirez1994
Лена Мисько
в рядах воспитанников пополнение!
Алевтина Трофимова
вылитый русский, ну улицах полно таких))
кузнецов владимир
у него 21 матч за Эквадор, так что сборной России он не интересен.
Лена Мисько
значит и легионером он быть не перестанет?
кузнецов владимир
в футбольном смысле не перестанет. а для обычной жизни российское гражданство очень даже пригодиться.
Лена Мисько
для чего?
кузнецов владимир
хотя бы для того чтобы не оформлять визы и разрешения на работу в России
Лена Мисько
не подумала ))) уход от бумажной волокиты - это хороший бонус
Лена Мисько
💥 В группе команды сыграли 1:1. Но сегодня на кону финал Евро. Нидерланды – Германия
Лена Мисько
Полуфинал молодежного Евро в прямом эфире на matchpremier.ru
Лена Мисько
Вот так начало! Немцы повели уже на 30 секунде.
Лена Мисько
Второй гол влетел в ворота голландцев! Немецкая машина в действии.
Лена Мисько
🔥 Голландцы вернулись в игру! 1:2. Сравняют ли?
Лена Мисько
💥 Всё! Третий подряд финал Евро для Германии!
Лена Мисько
первый полуфинал, Испания против Португалии. Испания забила первой, правда, в свои ворота. 0:1. ⚡️ Португалия в финале молодежного Евро! Скоро узнаем, кто составит ей компанию....
Лена Мисько
Во вторник Италия объявила окончательную заявку на Евро. Роберто Манчини приготовил пару сюрпризов. 😐 Главный тренер прокатил мимо турнира Мойзе Кина, но взял взял глубоких запасных «Юве» и «Челси» Разбираемся, зачем Италии Бернардески, Эмерсон и Толои👇 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kleshchonok/2928423.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-06-04
Лена Мисько
📌 Самонов, Проворов и Бурдасов- лучшие в российской команде на чемпионате мира ⭐️ Голкипер Александр Самонов, защитник Иван Проворов и нападающий Антон Бурдасов признаны лучшими игроками российской команды на чемпионате мира. 👍🏿Они получили награды после четвертьфинала с Канадой, который стал последним для России на турнире Бурдасов набрал 6(4+2) очка. Проворов в восьми матчах сделал две результативных передачи. Самонов провел шесть матчей, дважды отыграл на ноль и отразил 94,4% бросков.
Лена Мисько
Тренер сборной России назвал причину поражения в матче ЧМ с Канадой В четверг россияне проиграли команде Канаде со счетом 1:2 в овертайме четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. По словам главного тренера российской команды Валерия Брагина, его подопечные имели достаточно шансов победить Подробнее на РБК (https://sportrbc.ru/news/60b941bd9a79474ca50916b6?fromtg=1)
кузнецов владимир
главная причина поражения - это то что Жерар Галлан как тренер сильнее Валерия Брагина.
Лена Мисько
Глава РФПИ назвал заказчиков информационной кампании против «Спутника V» Ими являются представители «большой фармы», куда входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также политические противники Москвы, сообщил Кирилл Дмитриев. О кампаниях против «Спутника V» неоднократно заявляли власти Подробнее на РБК (https://www.rbc.ru/society/04/06/2021/60b91c389a7947444aeacfc4?fromtg=1)
кузнецов владимир
сказал бы просто русофобы и либерасты.
Лена Мисько
действительно... чего он так витиевато

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