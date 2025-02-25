Повезет уже на выходных: к каким знакам зодиака постучится счастье и удача, рассказала Тамара Глоба Ольга БезродняяАстролог Тамара Глоба поделилась своим прогнозом на предстоящие выходные, выделив четыре знака зодиака, которые могут рассчитывать на удачу.