БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хлеба нет! И не будет? Россия и Турция пытаются спасти мировой агрорынок от дурости Зеленского

Хлеба нет! И не будет? Россия и Турция пытаются спасти мировой агрорынок от дурости Зеленского

Украинский морской террор на Черном море угрожает глобальным голодом Константин Ольшанский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Таких цен на продовольствие не было уже 14 лет.

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