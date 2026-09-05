Хлеба нет! И не будет? Россия и Турция пытаются спасти мировой агрорынок от дурости Зеленского

Украинский морской террор на Черном море угрожает глобальным голодом Константин Ольшанский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Таких цен на продовольствие не было уже 14 лет.
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