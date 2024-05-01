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Столтенберг: НАТО потерпела ряд неудач в вопросе поддержки Украины

Столтенберг: НАТО потерпела ряд неудач в вопросе поддержки Украины

НАТО потерпела ряд неудач в вопросе поддержки Киева и должна пересмотреть механизмы оказания помощи. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, ставший собеседником агентства Reuters.

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