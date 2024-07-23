Экс-начальник «Локо» Сухина: «После дерби со «Спартаком» открываю интернет, а меня разыскивает Интерпол...»

Бывший начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина в интервью «СЭ» рассказал, что не боялся, что железнодорожникам засчитают поражение за то, что он перед матчем в 25-м туре РПЛ-2020/21 со «Спартаком» (2:0) зашел в судейскую.